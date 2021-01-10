الله يرحمك يا محترم.. سليمان عيد ينعى الفنان هادى الجيار.. شاهد

نعى الفنان سليمان عيد ، الفنان هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر عيد صورة للراحل من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق قائلا " إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته الله يرحمك ياعم هادى يامحترم ياطيب ".

كانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أعلنت وفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بفيروس "كورونا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

كان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.