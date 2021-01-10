لغه العيون أقوى من الكلام.. نجلاء بدر مع أحمد زاهر من كواليس مسلسل لؤلؤ.. شاهد

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها صورة من كواليس مسلسل لؤلؤ من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نجلاء بدر بصحبة الفنان احمد زاهر وعلقت على الصورة قائلة: "عندما تتحدث العيون

طب حد يعرف انا بقول ايه من النظره دي

لغه العيون اقوي من الكلام"

وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن مي عمر، أحمد زاهر، نيرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتدور أحداثه حول "لؤلؤ" التي نشأت فى بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة فى الوطن العربى.



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