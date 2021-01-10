من داخل الجيم.. رامى صبرى يشارك متابعيه بـ صورة له.. شاهد

شارك الفنان رامى صبرى متابعية بـ صورة جديدة له من خلال حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق رامى صبرى على الصورة، قائلا " لا تبكي أبدًا ، لا تشكو أبدًا ، فقط اعمل ".

وبسؤال رامي صبري، عن تفاصيل الأزمة قال في تصريح لـ "دوت الخليج": "خلاص بوست وخلص الموضوع عندي".

يذكر أن "رامي"، كتب عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى"، ومن ثم قام بحذف المنشور.

بينما رد عزيز الشافعي، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" قائلًا: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس ، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة)، احب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".

وأنهى حديثه، قفائلا: "وبعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا لحد كدة".