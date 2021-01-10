عادل إمام وليلى علوي ومحمد رمضان.. كيف نعى نجوم الفن الراحل هادي الجيار

حرص عدد من أشهر نجوم الفن على نعى الفنان الراحل هادي الجيار، والتي فارق عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

نعى الفنان عادل إمام زميله الراحل هادي الجيار عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر يناهز 71 عاما.

ونشر عادل إمام صورة مع الفنان الراحل وعلق قائلا: البقاء لله الفنان الكبير #هادي_الجيار .. ‎خالص العزاء للاسرة الكريمة

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان القدير هادي الجيار، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" داخل مستشفى الهرم عن عمر يناهز 71 عاما" ونشرت ليلى علوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل، وعلقت عليها قائلة: "خالص التعازي لأسرة الفنان القدير هادي الجيار". محمد صبحي نعى الفنان "محمد صبحي" صديقة الفنان القدير هادي الجيار، ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للفنان الراحل، وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع.. هادي الجيار.. صديق عمري وزميلي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية، بكل الأسي والحزن والأم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وللأسرة والأصدقاء الصبر والسلوان".

هاني رمزي هاني رمزي ونعى الفنان هاني رمزي، الفنان القدير هادي الجيار، ونشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلًا: "ورحل القلب الطيب الفنان الكبير هادى الجيار عزائى لكل أسرته ولكل محبيه فى مصر والعالم العربى .. هادي الجيار". وفاء عامر ونعت الفنانة وفاء عامر الفنان هادي الجيار، وعلقت وفاء على الصورة قائلة:"هادي الجيار الجدع الهادئ المحترم اللهم اغفر له و ارحمه" محمد رمضان نعى الفنان محمد رمضان، الفنان القدير هادي الجيار، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل وكتب قائلًا : "انا لله وانا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله أستاذ هادي الجيار الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أحبابه" كانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، أعلنت وفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بفيروس "كورونا". يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

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