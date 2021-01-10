شاهد.. تشييع جثمان والدة حسن الرداد بدمياط

وتوفيت والدة حسن الرداد فادية الرداد مساء أمس السبت، وقرر نجلها دفنها فى مقابر الأسرة بمدينة دمياط بجوار مسجد عمرو بن العاص .
كان لفنانن حسن الرداد قد أعلن وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".
يذكر ان الفنان حسن الرداد من مواليد مدينة دمياط بمحافظة دمياط واسرته ينتمون الى محافظة دمياط ومازال منزل العائلة بمدينة دمياط ومن المقرر ان يتلقي واجب العزاء بعد صلاة الجنازة بمنزل العائلة.
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