سوء تفاهم.. مدير تصوير يكشف حقيقة خلاف باسم سمرة ورحاب الجمل

أوضح محمد شفيق مدير تصوير الفيلم محل الخلاف بين كل من باسم سمره ورحاب الجمل حقيقة ما جرى، وأكد أنه سيكشف الأمور للرأي العام حتى تكون الأمور واضحة تماما.

‏‎وقال: بالنسبه لموضوع باسم سمره ورحاب الجمل اللي خد حجم اكبر من حجمه، انا كنت في القعدة دي بصفتي مدير تصوير الفيلم، ‏‎اجتماع للتعارف مش بروفه ولا تصوير. ‏‎وأضاف: الكلام اللي أتقال فيه حاجات كتير مش صح، ‏‎والحقيقة انه مجرد سؤ تفاهم بين اتنين زملاء عادي، رحاب عندها سفر وباسم عايز يصور قبل ما يتشغل في المسلسل بتاعه، و اختلفوا. ‏‎وتابع مدير التصوير: باسم قالها ماتسيبي الفيلم يا رحاب وهو متنرفز، ورحاب انسحبت، وكملنا القعدة ومشينا، ماشفتش زعيق وخناق وامن فندق وحشيش والكلام الفاضي ده، وميصحش نطلع نشتم بعض في البرامج ونشوه صورتنا بايدينا بحاجات محصلتش، ولو ما حصلش توافق وتناغم بين الناس، عادي نعتذر عن العمل بهدوء من غير دوشه وبرامج وحواديت وده الهدف من اجتماع التعارف اصلًا.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مجلس النقابة قرر وقف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة التمثيل بعد نشوب خلافات بينهما على نحو يسيء للوسط الفني المصري.

وأكد أن ما خرج به الثنائي على مدار الساعات الماضية من تصريحات لن يمر دون تحقيق، حتي تتبين النقابة الحقيقة وتعلنها للرأي العام.

وأكد مصدر خاص لـ"دوت الخليج" أن التحقيق مع باسم سمرة ورحاب الجمل سيجري خلال يومين وقبل نهاية الأسبوع الجاري.

البداية كانت عندما فجرت رحاب الجمل الازمة وكتبت منشورا تفضح فيه باسم سمرة دون ان تذكر اسمه الا انها اشارت الى بعض التفاصيل السابقة والازمات التى مر بها باسم سمرة مع بعض الفنانين منهم محمد رمضان وعمر كمال.

وقالت رحاب الجمل فى منشورها: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت رحاب الجمل: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة أدب وقلة مهنية والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك".

ورد باسم سمرة، على الهجوم الذي شنته عليه رحاب الجمل، قائلًا: "مين رحاب الجمل!؟"

وأضاف باسم سمرة، لـ دوت الخليج: "ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل"، نافيًا ما اتهمته به قائلًا: "ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت"، مستغربًا ما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به.