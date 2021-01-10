بـ"سيف الخديوي".. أحمد العوضي من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير"

نشر الفنان أحمد العوضى، على حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة له من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير".

وعلق احمد العوضي علي الصورة قائلًا: "اللي مالوش كبير؛ سيف الخديوي، رمضان 2021".

يذكر أن أخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كلًا من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، ،رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.

وتدور أحداث المسلسل حول العمل بقضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن القومي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.