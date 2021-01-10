حمزة الذهلي يكشف بالضوء أسرار الحياة الفطرية بالسلطنة

كتب- خالد بن خليفة السيابي:

عشق الطبيعة والجمال دفع بالمصور حمزة بن علي الذهلي لكشف أسرار الحياة الفطرية، وتوثيق تفاصيلها الدقيقة المتناثرة بالصورة، لتعكس للمتلقي أن حولنا عوالم تحتاج إلى الوقوف أمام محطاتها الفنية والحرص على متابعتها بشكل علمي ومدروس لنقل المشهد بالصورة التي تغنيك عن الكلمات والتعبير. وكما نعلم أن الصورة أبلغ من الكلام.

(الذهلي) في بداياته قام بالبحث عن كل ما يتعلق بالحياة الفطرية وماذا تحتاج من تقنية لكي يستطيع اقتناص صور نموذجية قابلة للنشر والتداول والاعتراف بها في المسابقات والمعارض الذي يشارك بها، وأيضا لكي يشبع ذائقة المتلقي العاشق للمشهد والمغرم بمشاهدة جمالية الأماكن الضوئية التي يبحث من خلالها المتابع عن التغذية البصرية من خلال الصورة الفنية.

وفي هذا الإطار وحول كل ما يتعلق بالحياة الفطرية يقول حمزه الذهلي: عام 2015م كان نقطة التحول بحياتي الفنية حيث كانت لي بدايات متواضعة مع العدسة والضوء ومع تقدم الوقت نضجت التجربة وأصبحت الصورة أكثر بريقا وجذابية وحطت رحال عدستي في العديد من الأماكن الساحرة والغنية بالحياة الفطرية التي تنعم بها بلادنا الحبيبة، وفي حقيقة الأمر التصوير ليس فقط أن تحمل كاميرا بل هناك فلسفة تقنية يجب أن تكون ملما بتفاصيلها وأسرارها، وهذا لن يتسنى إلا بالمعرفة والإطلاع حيث بحثت في كيفية تصوير مخلوقات الحياة الفطرية وتواصلت مع نخبة من المصورين على الصعيدين المحلي والعربي، وبعدما اكتسبت الثقافة الفنية والتقنية أصبحت قادرا على اصطياد صور مميزة ومؤهلة للمشاركة بها في المسابقات والمعارض.

وأضاف: شاركت في محطات مختلفة وسجلت حضورا في مختلف الميادين العمانية وقدمت أعمالا نالت استحسان جمهور الضوء، ومشاركتي الأخيرة كانت في معرض فريق الرستاق للتصوير الضوئي المتنقل وتم عرض أعمالي

في الفعالية التي نظمها فريق الرستاق للتصوير الضوئي بقلعة الرستاق (برزه).