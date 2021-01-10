سوق التحف بنـزوى .. مرآة لعراقة الحياة وأصالة الإنسان

نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

يشكل سوق التحف بولاية نـزوى مجمعا للكثير من معروضات الموروث العماني الأصيل التي تحكي تفاصيل حياة الإنسان منذ سالف العصر. يضم السوق أكثر من 15 ركنا، كل ركن يتحدث عن ما يضمه من مفردات فنية، حيث الفخاريات بتشكيلاتها المتنوعة والأواني النحاسية والأبواب والنوافذ القديمة بنقوشها الجميلة والحلي والفضيات ومنها السيوف والخناجر وزينة المرأة من الحلي، وكذلك السعفيات بكل تفاصيلها والجلود والأدوات الزراعية ونماذج السفن العمانية والملابس العمانية التقليدية ونموذج للزيجرة (المنجور). كل هذه التفاصيل تلقى الاهتمام من قبل الزوار لاقتناء نماذج من من مفردات الموروث الأصيل، وتشكل هذه الصناعات مساحة جيدة لمن يبحث عن ملامح الماضي التليد حيث يجد الزائر أدوات منزلية وحقلية وتلك الخاصة ببعض المهن التقليدية وغيرها من الإستخدامات، ليشكل السوق ذاكرة حية تفوح بأنفاس الزمن الجميل.

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