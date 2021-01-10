شارع حيفا يشارك في مهرجان دكا السينمائي الدولي

يشارك فيلما شارع حيفا للمخرج مهند حيال، وبين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار في الدورة الـ 19 من مهرجان دكا السينمائي الدولي في بنغلاديش والتي تستمر من 16 وحتى 24 يناير، وينافس الفيلمان في مسابقة الأفلام الأسيوية.

ويشارك وينافس في مهرجان دكا السينمائي أكثر من 200 فيلم من كل أنحاء العالم، وتأسس المهرجان في عام 1992، ويقام بشكل سنوي ويعتبر من أهم الفعاليات الثقافية في بنغلاديش.

أحداث فيلم شارع حيفا تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملًا في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

وحصد الفيلم حتى الآن 8 جوائز دولية، وهو من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة علي ثامر، أسعد عبد المجيد، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم)، وتتولى شركة Wide Management التوزيع عالميًا، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.