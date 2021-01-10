صور من جنازة والدة حسن الرداد وحضور محدود لأصدقائه بالوسط الفني

جنازة والدة حسن الرداد، السيدة فادية الرداد، شيعت عقب صلاة العصر من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط بمصر، وسط عدد من أفراد أسرته وأصدقائه المقربين الذين حرصوا على مساندته في فاجعة رحيل والدته.

صور من جنازة والدة حسن الرداد

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من الجنازة، والتي شهدت حضور محدود لعدد من أصدقائه بالوسط الفني، وكان من أبرز الحضور الفنان محمد لطفي وأحمد السبكي وآخرين، وحرص عدد من الجمهور على تقديم التعازي للفنان المصري والدعاء له بالصبر.

حسن الرداد يودع والدته

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن وفاة والدته السيدة فادية الرداد اليوم، ونشر على حسابه بانستقرام صورة له مع والدته في الأراضي المقدسة، ونعاها برسالة مؤثرة قال بها: "توفت الى رحمة الله تعالى والدتى أحن واطيب ام فى الدنيا السيدة/ فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. إنا لله و إنا اليه راجعون".

النجوم يقدمون التعازي في والدة حسن الرداد

وحرص عدد كبير من النجوم وأصدقاء حسن الرداد على تقديم التعازي لها، وعلى رأسهم إيمي سمير غانم زوجة الرداد التي نشرت صورة لها على انستجرام وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي .. هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح.. فادية الرداد يا اعظم ام واحن قلب طول عمرك في ضهري واقفه في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة واحضنك.. بحبك".

بينما نعتها الفنانة دنيا سمير غانم وقالت: "البقاء لله والدة أخويا وزوج أختي حسن الرداد الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد ربنا يرحمها و يصبر كل عيلتها و حبايبها.. هتوحشينا أوي البقاء لله حسن ونيبال حبايبي ربنا يصبركم يا رب.. نسألكم الفاتحة والدعاء"، ونشر رامي رضوان صورة له مع الراحلة وقال: "خالص التعازي لأخويا حسن الرداد في وفاة الغالية والدته، اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة والهم ذويها الصبر والسلوان".