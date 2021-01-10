رحاب الجمل تكشف تهديدات باسم سمرة لها بعد أزمة مشاجرتهما والأخير يتهمها بالانتقام منه..فيديو

أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل، لازالت الحدث الفني الأبرز الذي شغل بال الجمهور خلال الساعات الماضية، حيث حرص الثنائي على كشف تفاصيل المشادة التي حدثت من وجهة نظر كل منهما عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر.

باسم سمرة يرد على رحاب الجمل

باسم سمرة في البداية قد روى تفاصيل ما حدث وقال إنه كان يجمعه أحد الأعمال الفنية مع رحاب الجمل، وكان من المفترض أن تسافر قبل يوم 14 يناير الجاري وتريد إنهاء تصوير مشاهدها بالفيلم قبل هذا الموعد، إلا أنه بسبب التزامه بأعمال أخرى فطلب منها أن تؤجل سفرها حتى ينتهيان جميعا من التصوير، لكنها رفضت واعتذرت ثم طلب بدوره من مخرج العمل أن يسند دورها لفنانة أخرى.

كما لفت إلى أنها كانت أيضًا تعمل معه في مسلسل أخر لكن بسبب طلبها أجر كبير تم الاعتذار لها، وهو ما جعلها تعتقد أنه السبب وراء الاستغناء عنها من العملين، فحاولت الانتقام منه بهذه الطريقة، بحسب قوله.

واتهم باسم سمرة، زميلته رحاب الجمل، بمحاولة الشهرة على حسابه، مشددًا على أن ما تقوله في حقه كذب، وأنه سيلجأ لنقابة الممثلين والقضاء لأخذ حقه.

رحاب الجمل تكشف تهديدات باسم سمرة لها

من جانبها ردت رحاب الجمل على تصريحات باسم سمرة خلال مداخلة لنفس البرنامج، وكشفت أيضًا أنها ستلجأ للقضاء من أجل أخذ حقها من زميلها، لافتة إلى أنها تلقت العديد من التهديدات من قبل الممثل المصري، الذي توعد بأن يرسل لها "بلطجية" للانتقام منها.

رحاب الجمل تقاضي باسم سمرة

وأوضحت الفنانة المصرية أن باسم سمرة كان يريد تلقي الممنوعات علنًا في موقع التصوير وهو ما رفضه البعض من العاملين بالفيلم لكنه بدأ بعدها وصلة سباب وإهانة للجميع وهي من ضمنهم، وهو ما سردته في تدوينتها من قبل، مشددة على أنها ستلجأ للقضاء لأخذ حقها.

وبدأت الأزمة بعد نشر الممثلة رحاب الجمل تدوينة على فيسبوك لمحت بها إلى الفنان باسم سمرة، وهاجمته بها بسبب تصرفاته الأخيرة مع زملائه الفنانين، وقالت إنها كانت تجلس معه بجانب عدد من الفنانين في أحد الفنادق لإجراء بروفة على فيلم جديد، وصدمت من تصرفاته غير المسئولة، واتهمته بعدم الاتزان، بعدما اعتدى على عدد من العاملين وزملائه الفنانين بالإهانة والضرب ولم يستطع أحد إيقافه.