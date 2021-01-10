نجوى كرم تحتفل بعيد ميلاد سميرة سعيد الـ63 :"أستاذة بفنك وأخلاقك"

سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ63 الذي يوافق اليوم 10 يناير، وقد توجه العديد من النجوم بالتهاني للفنانة المغربية بهذه المناسبة، وكان في مقدمتهم الفنانة نجوى كرم، ولطيفة، كما احتفل كذلك شادي نجل الفنانة سميرة سعيد بها.

نجوى كرم لسميرة سعيد: "كلنا بنحبك يا أستاذة"

نجوى كرم احتفلت بعيد ميلاد الفنانة سميرة سعيد الـ63 عبر حسابها على "تويتر" حيث قدمت لها تهنئة بهذه المناسبة السعيدة، النجمة اللبنانية تمنت الصحة للفنانة سميرة سعيد في سنواتها القادمة، وأكدت على تقديرها وحبها الكبير لها كما وصفتها بـ"الأستاذة بالفن والأخلاق" فكتبت الفنانة نجوى كرم: "إن شاء الله ينعاد عليكي بالصحة والنجاح دائما، كلنا بنحبك يا أستاذة بالفن والأخلاق عيد ميلاد سعيد"، من جانبها حرصت الفنانة سميرة سعيد على الرد على نجوى كرم وتحيتها على تهنئتها فكتبت: "وأنا كمان بحبك وبحترمك كتير..والله يديمك مُحِبة ودائماً مشعة كالشمس يا شمس الأغنية".

النجوم يقدمون التهاني لسميرة سعيد بمناسبة عيد ميلادها

سميرة سعيدة وجهت لها التهنئة كذلك الفنانة لطيفة بمناسبة عيد ميلادها حيث كتبت عبر حسابها على "تويتر" رسالة قالت فيها: "عيد ميلاد سعيد يا غالية"، بينما ردت الفنانة سمير سعيد على تهنئة الفنانة التونسية فكتبت: "مرسي يا لطوفة..يا رب تكوني دائما بصحة..وتفضلي دائما متألقة ومبهجة وضحكتك تفضل منورة الدنيا كلها"، كما حرصت الفنانة رانيا يوسف على نشر صورة للفنانة سميرة سعيد على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" من أجل تهنئة الفنانة المغربية بعيد ميلادها، كما قدم التهاني كذلك كل من الإعلامية إيمان حمداوي، والموزع مدحت خميس.

شادي نجل سميرة سعيد يحتفل بعيد ميلادها

سميرة سعيد احتفلت كذلك بعيد ميلادها مع نجلها الوحيد شادي النابلسي حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعه بها وكذلك مجموعة من المقربين منهم وظهرت مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد وعلق نجل الفنانة سميرة سعيد على الصور قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا أمي ، وإلى مزيد من الابتسامات معا"، يذكر أن الفنانة سميرة سعيد قد شاركت في برنامج "ذا فويس سينيور" والذي عرض في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وكانت أحد أعضاء لجنة التحكيم مع كل من الفنانة نجوى كرم، وهاني شاكر، وملحم زين، وقد حقق البرنامج عند عرضه نجاحا كبيرا، وأشاد الجمهور بالنجوم المشاركين فيه، وقد حصد لقب الموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينيور" الفنان عبدو باغي.