فيديو عبدالله السدحان ينضم للنجوم الذين خضعوا للقاح كورونا ويشجع الجمهور

عبدالله السدحان النجم السعودي الكبير أعلن عن نيته في تلقي لقاح كورونا، لينضم لقائمة النجوم الذين أعلنوا في الفترة الأخيرة عن تأييدهم للقاح والحصول عليه.

عبدالله السدحان: "اؤيد للقاح كورونا ولست مترددا لأخذه"

عبدالله السدحان نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو له أثناء توجهه لتلقي لقاح كورونا، وأكد الفنان السعودي الكبير أنه من كان من مؤيدي اللقاح منذ البداية ولم يكن مترددا في الخضوع له في الفترة الأخيرة، وأشار السدحان إلى أهمية الحصول عليه بعدما بات متوفرا وأنه يجب على أي شخص أن يفعل ذلك من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا ومنعه من التوسع فقال عبدالله السدحان: "يسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير، أنا الآن متوجه إلى أخذ لقاح كورونا، من البداية أنا كنت مؤيد ولم يكن لدي أي تردد في الحصول عليه، لأن من المفترض أن أي شخص قادر على اخذ اللقاح يجب أن يفعل ذلك".

عبدالله السدحان ينضم للفنان محمد عبده ويدعم لقاح كورونا

عبدالله السدحان تمنى كذلك في رسالته السلامة للجميع في هذه الأوقات الصعبة التي باتت تسيطر على العالم فقال: "نسأل الله السلامة للجميع يعطيكم العافية، تحياتي لكم"، عبدالله السدحان ينضم بذلك للفنان السعودي الكبير محمد عبده الذي خضع خلال الأيام الماضية للقاح كورونا ودعى محبيه للحصول عليه، وكان قد أعلن العديد من النجوم في العالم العربي عن تلقيهم اللقاح أو انتظار الحصول عليه.

عبدالله السدحان قد نعى في الأيام الماضية صديقه وزميله الفنان السعودي الراحل مبارك الخصي الذي توفي في الأسبوع الماضي وذلك عبر حسابه على "انستجرام" ، فكتب الفنان الكبير: "أحسن الله عزاءنا بالصديق العزيز مبارك الخصي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وقد تعاون الفنان مبارك الخصي مع الفنان عبدالله السدحان في أكثر من عمل درامي خلال مسيرتهما الفنية كان من أبرزها مسلسل "طاش ما طاش".

عبدالله السدحان يستعد لبطولة درامية جديدة

عبدالله السدحان يستعد لخوض تجربة درامية جديدة في الفترة القادمة بعنوان "شليوي ناش" يتعاون فيه مع مجموعة من نجوم الدراما في الكويت والخليج وعلى رأسهم الفنان يعقوب عبدالله، وعبدالمحسن القفاص، وحصة النبهان، وإنتصار الشراح، وعبدالعزيز النصار، والعمل من تأليف عبدالله السعد، وإخراج عيسى ذياب.

عبدالله السدحان انتهى من تصوير مسلسل "الديك الأزرق" في مصر والذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان بيومي فؤاد، وشيماء سيف، والفنان سعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، ويعتبر مسلسل"كسرة ظهر" من الأعمال الأخيرة التي شارك في بطولتها الفنان عبدالله السدحان والتي عرضت في شهر رمضان 2020، وشاركه بطولته كل من الفنانة هنادي الكندري، وأحمد العونان، وأميرة محمد، وفهد البناي، ومحمد الحداد، والعمل من تأليف عبدالله السعد، وإخراج أحمد يعقوب المقلة.