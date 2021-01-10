الممثل السوري أحمد الأحمد يثير جدلاً واسعاً بعد تجميل أنفه ..بالصور

الممثل السوري أحمد الأحمد أثار ضجة واسعة بين جمهوره في الساعات الماضية بعدما ظهر بأحدث اطلالة له عبر حسابه على انستغرام بملامح متغيرة جدا حيث بدا بأنف جديد مستغني عن أنفه السابق الذي تعود عليه جمهوره، ما يعني خضوعه لعملية تجميل في خطوة جريئة وصادمة منه لكل متابعيه.

الممثل السوري أحمد الأحمد بمظهر أنف جديد

الممثل السوري أحمد الأحمد فاجأ متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستغرام بمشاركتهم لأحدث صورة له ظهر فيها بشكل مختلف تماما عما عهدوه سابقا، وبدا واضحا خضوع النجم السوري لعملية تجميل في أنفه الذي ظهر بشكل أصغر وأكثر استقامة بعدما كان بحجم أكبر مع الأرنبة المعكوفة التي كانت تميّز ملامحه الشرقية.

واكتفى الممثل السوري احمد الأحمد بالتعليق على صورته بمنشور ترويجي لأحدث أعماله الدرامية الجديدة حيث علق قائلاً :""قريباً شخصية سعيد، رمضان 2021.. كل المحبة لكم".

وبدا بأن أحمد الأحمد واكب عمليات التجميل مع شخصيته الجديدة بالعمل الذي يتحضر له، في خطوة جريئة منه بعدما عرفه الجمهور بملامحه السابقة وتعوّد عليه مع أنفه الذي كان سمّة تميّز ملامحه.

ولاقت الإطلالة الجديدة لأحمد الأحمد الكثير من الجدل عبر حسابات السوشيال ميديا حيث انقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض، فرأى البعض بأن احمد الأحمد أخطأ بتصرفه هذا حيث كان أنفه يشكل جزءا من شخصيته المتفردة، بينما اعتبر آخرون بأن تصرفه حرية شخصية ويحق له تجميل ملامحه بحال كان ذلك يؤثر عليه نفسياً.

في المقابل، رجح البعض بأن يكون شكل الفنان بالصورة التي نشرها مجرد مكياج وخدعة مؤقتة لشخصيته الجديدة التي سيجسدها في دور درامي جديد.

أحمد الأحمد ومشاركته في دراما رمضان 2021

وبالعودة الى أحدث عمل درامي لأحمد الأحمد، فإنه سيشارك في موسم رمضان من خلال مسلسل "خريف العشاق" الذي يجري تصويره حالياً، وهو من تأليف ديانا جبور وإخراج جود سعيد.

العمل يرصد مراحل مهمة في المجتمع السوري من خلال قصص وحكايات مستوحاة من الواقع.