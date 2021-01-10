بهذه الكلمات.. بيومي فؤاد ينعى الفنان هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل الفنان الراحل هادي الجيار عن عالمنا اليوم ، عن عمر يناهز 71 عاماً، وكان خبر وفاته صدمة لكل جمهوره ومحبيه وأصدقائه من نجوم الوسط الفني.

وودع الفنان بيومي فؤاد الراحل عبر حسابه بإنستجرام وكتب : أتقدم بخالص العزاء للفنان القدير هادي الجيار ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

رحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.