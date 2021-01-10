عبير منير وداليا مصطفى ينعيان الراحل هادي الجيار بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل الفنان الراحل هادي الجيار عن عالمنا اليوم ، عن عمر يناهز 71 عاماً، وكان خبر وفاته صدمة لكل جمهوره ومحبيه وأصدقائه من نجوم الوسط الفني.

نعت الفنانة عبير منير الراحل هادي الجيار ونشرت صورة له عبر حسابه بإنستجرام وعلقت قائله:" لا حول ولا قوة إلا بالله ، الفنان الخلوق هادي الجيار في ذمة الله .. الله يرحمه ويغفرله يارب.

وحرصت داليا مصطفى على توديعه بكلمات مؤثرة ، ونشرت داليا مصطفي صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام وكتب : الله يرحمك يا أستاذ يا عظيم ويغفرلك يارب.. هتوحشني جدا.

رحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.