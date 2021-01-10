ميساء مغربي تعزي حسن الرداد في وفاة والدته

نعت الفنانة ميساء مغربي، والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت صباح اليوم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشرت ميساء مغربي صورة تجمع حسن الرداد بوالدته من امام الكعبة الشريفة وكتبت قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله رحم الله الحاجة فاديا غفر لها وأسكن روحها الجنة عزائي الخالص لأخي الغالي حسن، أخته زوجته غاليتي ايمي سمير غانم وباقي الأسرة الكريمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون حسن الرداد".

وأعلن حسن الرداد امس السبت وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.