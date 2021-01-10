نجوى فؤاد تنعى والدة حسن الرداد

نعت الفنانة نجوى فؤاد، والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت صباح اليوم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشرت نجوى فؤاد صورة تجمع حسن الرداد بوالدته من امام الكعبة الشريفة وكتبت قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون عزائي الشديد في المرحومه اللهم اغفرلها وتجاوز عن سياتها وللاسره الصبر والسلوان".

وأعلن حسن الرداد امس السبت وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.