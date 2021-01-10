بعد تألقها في "ضربة معلم".. رانيا فريد شوقي توجه رسالة لـ ابنتها سلمى

أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي، بأداء الممثلة الشابة ياسمين البشبيشي التي تقدم دور "سلمى" ابنة زوجها في مسلسل ضربة معلم، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت رانيا شوقي صورة تجمعها بـ ياسمين، وعلقت قائلة: "سلمي اللي جنينت تباهي حبيبتي ياسمين انتي ممثلة شاطرة و جميلة ربنا يوففك و يحققلك كل احلامك"



وتابعت "مافيش مشهد فيه ضرب ليها اعترضت او زعلت بالعكس كانت متفهمه جدا حتي لو اتعاد كتير انا اللي كان قلبي ببوجعني و انا بضربها و اول ما يخلص المشهد اخدها في حضني بحبك يا بنوته #ضربة_معلم #تباهي_سلمي".



ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.



"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.