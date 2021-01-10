كن جاهزا.. محمد فؤاد يشوق الجمهور لأغنية جديدة.. شاهد

وعلق محمد فؤاد على الصورة قائلا " قريبًا أول أغنية في عام 2021 ، كن جاهزًا ".
يذكر انه أثيرت حالة من الجدل في الوسط الفني ، بعد خروج الموسيقار حلمي بكر، بتصريحات ضد الفنان محمد فؤاد، بسبب أغنيته التي تحمل اسم «الحفلة».
ولم يلتزم محمد فؤاد، الصمت وخرج في تصريحات أخرى مهاجما حلمي بكر، أدت إلى اشتعال الازمة بينهما.
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