نبيل الحلفاوى يوجه رسالة إلى جمهوره بعد رحيل هادى الجيار

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيها الشكر الى متابعيه الذين دعوا للفنان الراحل هادى الجيار الذى وفاته المنية صباح اليوم بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نبيل الحلفاوى : "خالص الشكر لدعواتكم الطيبة عسى أن يتقبل الله منكم وأن يرحمنا جميعا فهو الغفور الرحيم.. جزاكم الله خيرا ولا أراكم مكروها في عزيز لديكم".