عرض عالمي أول لفيلم "ما تسمع كان الريح" في مهرجان روتردام السينمائي

يشهد الفيلم التونسي "ما تسمع كان الريح" للمخرج إسماعيل شابي، عرضه العالمي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي في هولندا، الذي تستمر فعاليات دورته الـ 50 (من 1 وحتى 7 فبراير)، وينافس الفيلم في مسابقة النمر وهو أكبر مسابقات المهرجان.

وتقام الدورة المقبلة من مهرجان روتردام على مرتين الأولى في شهر فبراير بتواجد بسيط نظرًا لأزمة كورونا، ومن المقرر أن تستكمل فعالياتها في يونيو المقبل آملين في انقضاء الأزمة قبل هذا، ويعد مهرجان روتردام أهم الفعاليات الفنية في هولندا وأحد أهم وأقدم المهرجانات في أوروبا.

الفيلم يحكي قصة ندى التي تعاني من ضعف السمع وتعيش حياة مزدوجة، ففي النهار تقود حياة وحيدة ومملة وفي الليل تعيش حياة عنيفة. تتبعثر حياتها يوم تقع في حب سكين قديم، وتقع نورا زميلتها بدورها في حبها. هو فيلم نوار مستوحى من أسطورة ميدوسا ولكن في عصر حركة (مي تو) #أنا_أيضًا.

الفيلم من إخراج ومونتاج إسماعيل شابي، وتشارك مع أخيه يوسف في تأليف الفيلم، وهو من بطولة نور هجري، ريم الحيوني، أيمن بن حميدة وأيمن الماجري، وإنتاج شركة يوتوبيا فيلمز.

إسماعيل شابي مخرج، منتج، مؤلف وفنان تشكيلي تونسي، أخرج الفيلم الوثائقي الطويل Babylon الفائز بالجائزة الكبرى من مهرجان مرسيليا للفيلم الوثائقي والفيلم القصير Leila’s blues الذي شهد عرضه الأول في نصف شهر المخرجين بمهرجان كان 2012، كما أنتج فيلم آخر واحد فينا الحاصل على جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا.