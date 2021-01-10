عادي يا شباب.. تامر حسين يعلق على غناء رامى صبرى أغنية عمرو دياب شكرا

نشر الشاعر تامر حسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد ان نشر الفنان رامى صبرى فيديو له وهو يغنى اغنية "شكرا" للمطرب عمرو دياب.

وقال تامر : "الأغنية طالما نزلت رسمى ياشباب.. عادى جدًا أى حد من الفانز صوته حلو وبيعرف يغنى أو من زمايلنا المطربين والفنانين يغنيها ويعمل cover ل أى أغنية بيحبها ده شىء يسعدنا مفيش أى مُشكلة تمامًا بالعكس نجاح ل الأغنية وربنا يزيد ويبارك ومستنى فيديوهات الأصوات الحلوة..شكرًا".

ونفى رامى صبرى وجود خلاف بينه وبينه الهضبة عمرو دياب بسبب اغنية "شكرا" من خلال خاصية ستورى عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكتب رامى صبرى: "عمرو دياب فنان كبير وتاريخ عظيم وجمهور عظيم لا يقارن بأحد وانا احبه واحترمه كتير"

وتابع رامى صبرى :" بوست الاغنية اللى نزلته امس ليس له علاقة تماما بعمرو ، انما له علاقة بالملحن والشاعر المحترمين .. شكرا"

وأكد رامي صبري، إنه لا يريد إضافة أي تفاصيل جديدة تخص أزمة أغنية "شكرًا" لـ عمرو دياب.

وبسؤال رامي صبري، عن تفاصيل الأزمة قال في لـ "دوت الخليج": "خلاص بوست وخلص الموضوع عدى".

يذكر أن "رامي"، كتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى"، ومن ثم قام بحذف المنشور.

ورد عزيز الشافعي، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلًا: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس ، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة)، احب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".

بينما أنهى حديثه: "وبعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا لحد كدة".