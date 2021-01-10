بلغوها حبى.. أنغام توجه رسالة لـ تقلا شمعون: أنا معجبة بهذه السيدة

وجهت المطربة أنغام رسالة للفنانة اللبنانية تقلا شمعون عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

ونشرت أنغام صورة للنجمة اللبنانية وكتبت عليها "‏انا معجبه جدا بهذه السيده الممثله الكبيره ‎#تقلا_شمعون ياريت حد يبلغها حبي وتقديري ♥️ "

يذكر أن آخر أعمال الفنانة تقلا شمعون كان مشاركتها في مسلسل "عروس بيروت" هو مسلسل درامي رومانسي لبناني، تم إنتاجه في لبنان و تركيا، من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص، جو طراد، مرام علي، جاد أبو علي، فارس ياغي، رانيا سلوان، ميا سعيد ومجموعة أخرى من الفنانين.

وتصدرت الفنانة أنغام، تريند "تويتر" خلال الأيام القليلة الماضية بعد إحيائها حفلا غنائيا في الإمارات.

وكشفت أنغام في برنامج the insider بالعربي أنها تستعد لطرح أغنية سينجل خلال هذا الشهر مشيرة الى أنها لن تكون الوحيدة بل سيليها العديد من الأغاني السينجل التي ستسبق طرح ألبومها المصري.

تأتي هذه الأعمال الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الخليجي "مزح " التي قالت أنها كنت تتوقع نجاحه ووصفته بالألبوم غير العادي لما يتضمنه من نصوص لشعراء كبار وألحان لمبدعين في الموسيقى.

أنغام التي ودعت عام 2020 بحفل ضخم على مدرج خورفكان قالت للإعلامي ايلي نخله أنها فخورة بأن تكون أول فنانة تقف على هذا المدرج كما عبرت عن مفاجأتها بالمسرح الذي وصفته بالتاريخي مشيرة الى انها شعرت بالعظمة من لحظة رؤيتها للموقع.