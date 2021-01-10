رامي صبري يتحدى عمرو دياب ويطرح «شكرا» بصوته

تحدى المطرب رامي صبري صناع أغنية "شكرا" وقام بغنائها ولكن بموسيقي مختلفة عن الاغنية التي طرحها المطرب عمرو دياب بصوته ضمن أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشر الشاعر تامر حسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد ان نشر الفنان رامى صبرى فيديو له وهو يغنى اغنية "شكرا" للمطرب عمرو دياب.
وقال تامر : "الأغنية طالما نزلت رسمى ياشباب.. عادى جدًا أى حد من الفانز صوته حلو وبيعرف يغنى أو من زمايلنا المطربين والفنانين يغنيها ويعمل cover ل أى أغنية بيحبها ده شىء يسعدنا مفيش أى مُشكلة تمامًا بالعكس نجاح ل الأغنية وربنا يزيد ويبارك ومستنى فيديوهات الأصوات الحلوة..شكرًا".
ونفى رامى صبرى وجود خلاف بينه وبين الهضبة عمرو دياب بسبب اغنية "شكرا" من خلال خاصية ستورى عبر حسابه بموقع انستجرام.
وقال الشاعر الغنائي تامر حسين، إنه لا يعتبر أغنية "شكرا" أغنية مقتصرة على الرجال فقط، ولكنها قد تعجب أي شخص سواء رجل أو امرأة يحاول التخلص من الأشخاص الذين يتسببون في إزعاجه وإمداده بطاقة سلبية.
وأوضح تامر حسين في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" أن الأغنية من مسببات البهجة، وهو شخصيًا يهديها لكل شخص ضايقه فأخرجه من حياته.
وحسم كاتب أغنية "شكرًا" الجدل حول كون الفنان عمرو دياب قد غنى هذه الأغنية للفنانة دينا الشربيني، بسبب الأنباء عن توتر العلاقة بينهما وانتهائها في الفترة الأخيرة، قائلا: إنه عرضها على عمرو دياب كتجربة مر بها تامر حسين نفسه"، مشيرًا إلى أن كلماتها مكتوبة منذ حوالي عام ونصف العام، وهى تجربته هو مع بعض العلاقات في حياته، وليس لها علاقة شخصية بالفنان عمرو دياب.
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