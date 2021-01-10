هل وجه عمرو دياب أغنية شكرا لـ دينا الشربينى؟.. تامر حسين يكشف الحقيقة.. فيديو

قال الشاعر الغنائي تامر حسين، إنه لا يعتبر أغنية "شكرا" أغنية مقتصرة على الرجال فقط، ولكنها قد تعجب أي شخص سواء رجل أو امرأة يحاول التخلص من الأشخاص الذين يتسببون في إزعاجه وإمداده بطاقة سلبية.

وأوضح تامر حسين في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" أن الأغنية من مسببات البهجة، وهو شخصيًا يهديها لكل شخص ضايقه فأخرجه من حياته.

وحسم كاتب أغنية "شكرًا" الجدل حول كون الفنان عمرو دياب قد غنى هذه الأغنية للفنانة دينا الشربيني، بسبب الأنباء عن توتر العلاقة بينهما وانتهائها في الفترة الأخيرة، قائلا إنه عرضها على عمرو دياب كتجربة مر بها تامر حسين نفسه، مشيرًا إلى أن كلماتها مكتوبة منذ حوالي عام ونصف العام، وهى تجربته هو مع بعض العلاقات السامة في حياته، وليس لها علاقة شخصية بالفنان عمرو دياب.