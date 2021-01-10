بالصور.. فنانات وإعلاميات في "بازار" ياسمين ثروت

حرصت عدد من الفنانات والإعلاميات على حضور "بازار" ياسمين ثروت الذي اقيم على مدى ثلاثة أيام متتالية داخل "بيوتا" على كورنيش النيل بالزمالك.

كانت ضمن الحضور من نجوم الفن بسمة وعبير صبري وزوجها أيمن البياع، والشاعر محمد رفاعي وحرمه، وخيرية أحمد زوجة الفنان خالد سليم والراقصة جوهرة.

ومن الإعلاميات تواجدت شريهان أبو الحسن ،اسماء مصطفى،سمر يسري ،نيهال عهدي ،بوسي شلبي .. إضافة إلى عدد من زوجات السفراء وأبناء المشاهير ممن تفقدوا معروضات "البازار" من إكسسوارات وملابس ومأكولات منزلية.