6 نجمات تفوقت أخبار زيجاتهن المتكررة على نشاطهن الفني.. أنغام وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب أبرزهن

يبدو أن مسألة تكرار الزواج ارتبطت بعدد معين من النجمات والمشاهير اللاتي حجزن مكانًا هامًا لدى الجمهور على مدار السنوات الماضية بسبب أعمالهن، لكنهن أثرن الجدل أيضًا بسبب شهرتهن بالزواج أكثر من مرة، ومن بين هؤلاء الفنانة أنغام وسمية الخشاب وغادة عبد الرازق وغيرهن.

أنغام

الفنانة المصرية أنغام من أكثر النجمات اللاتي أثرن الجدل بسبب كثرة زيجاتها، وعدم استقرار حياتها العائلية مؤخرًا، حيث تزوجت 4 مرات، كانت المرة الأولى عام 1996 من مهندس الصوت المصري مجدي عارف الذي أنجبت منه ابنها الأكبر عمر، لكنها لم تستمر معه سوى 6 سنوات فقط، وبعدها تزوجت من الموزع الكويتي فهد، عام 2004، وأنجبت منه ابنها الثاني عبد الرحمن، لينفصلا بعد 3 سنوات.

وبالرغم من مراعاتها لخصوصية حياتها العائلية إلى أنها كشفت سرًا في أحد البرامج عن زواجها من الفنان أحمد عز لمدة عام، والذي لم يعرف به وقتها سوى أسرتها فقط، وفي عام 2019، تزوجت الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتثير الجدل طوال فترة ارتباطها به، إلى أن انتهى الأمر بالطلاق قبل أشهر.

غادة عبد الرازق

تعتبر من أكثر نجمات هذا الجيل زواجًا على الإطلاق، حيث تزوجت 12 مرة، ففي عمر الـ 17 عامًا تزوجت من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا ثم عادت وانفصلت عنه بعد 7 سنوات، أما الزيجة الثانية فهي من رجل أعمال بورسعيدي وكان يكبرها بسنوات، كذلك تزوجت عام 2002 من السيد حلمي سرحان ثم المنتج وليد التابعي الذي انفصلت عنه في عام 2009.

بعدها أيضًا تزوجت عدة مرات دون أن تكشف هوية أزواجها، كما ارتبطت لسنوات بالصحفي محمد فودة، لكنهما انفصلا في 2015، وأخيرًا تزوجت العام الماضي من مدير التصوير هيثم زنيتا ولازالا متزوجين حتى الآن.

سمية الخشاب

سمية الخشاب الفنانة المصرية تزوجت 3 مرات كما أعلنت في أحد اللقاءات التلفزيونية عام 2015، حيث تزوجت سمية الخشاب للمرة الأولى قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاما، وكان زواجها تقليديا وانتهى بالانفصال كما تزوجت سمية للمرة الثانية والثالثة سرا دون أن تكشف اسم زوجها، وخلال اللقاء أكدت على زواجها قريبًا حينها.

أما المرة الرابعة كانت من المطرب المصري أحمد سعد اللذان ربطتهما قصة حب لكنها تحولت إلى أزمات فيما بعد وانتهت بالطلاق.

حنان ترك

الفنانة المعتزلة حنان ترك تزوجت أكثر من مرة، كانت الأولى في العشرين من عمرها حيث تزوجت من رجل الأعمال أيمن السويدي لكن الزيجة لم تستمر سوى عدة أشهر، وبعده تزوجت من المخرج هادي الباجوري ولم تستمر الزيجة كثيراً ثم تزوجت من رجل الأعمال خالد خطاب وأنجبت منه ابنيها يوسف وآدم لكنهما انفصلا.

الزيجة الرابعة كانت من رجل أعمال مصري أخفت اسمه عن الإعلام وتزوجته بعد ارتدائها الحجاب وأنجبت منه ابنها محمد، أما الزيجة الخامسة فهي من محمود مالك وأنجبت منه ابنتين وهما منى ومريم.

منة حسين فهمي

منة ابنة الفنانة ميرفت أمين والفنان حسين فهمي تزوجت أكثر من مرة، حيث كانت المرة الأولى من الفنان الشاب شريف رمزي، في عام 2008، وانفصلا بهدوء تام في عام 2011، وبعده تزوجت من الفنان أحمد فهمي عام 2015 الذي كان متزوجًا قبلها من شقيقة طليقها شريف رمزي، لكنهما انفصلا أيضًا. وفي عام 2018 تزوجت من المحامي طارق جميل سعيد وسط حضور عدد من أفراد عائلتهما وأصدقائهما المقربين.

داليا البحيري

تزوجت داليا البحيري للمرة الاولى من رجل أعمال يدعى سعيد جميل، وأنجبت منه طفلة تدعى خديجة، التي توفيت بعد ولادتها بـ8 أشهر، ثم تزوجت للمرة الثانية في عام 2008 من فريد المرشدي، حفيد فريد شوقي، ونجل المنتجة ناهد فريد شوقي، وهو الزوج السابق ايضا للفنانة القديرة سوسن بدر، وتطلقت منه بعد خمس سنوات، وأثمر زواجهما عن انجابها منه ابنتها قسمت، وفي ديسمبر 2016، تزوجت داليا للمرة الثالثة من رجل أعمال يدعى حسن سامي.