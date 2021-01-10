عادل إمام يودع آخر أصدقاء مسرحية ”مدرسة المشاغبين” بصورة حزينة 

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ودع الفنان العربي الكبير، عادل إمام، صديق العمل والفن والتمثيل وآخر أصدقاء مسرحية "مدرسة المشاغبين" الشهيرة في تغريدة له على "تويتر".
وجه الفنان المصري، عادل إمام، التعازي لوفاة زميله الفنان، هادي الجيار، آخر الرفاق في مسرحية "مدرسة المشاغبين".
وشارك عادل إمام على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة تجمعه مع الفنان الراحل، وكتب في المنشور: "البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار.. خالص العزاء للأسرة الكريمة".
ويعتبر الفنان عادل إمام هو آخر من تبقى على قيد الحياة من تلاميذ "مدرسة المشاغبين" الشهيرة بعد رحيل كل من هادي الجيار ومن قبله يونس شلبي وأحمد زكي وسعيد صالح.
ورحل أيضا جميع نجوم المسرحية المشاركين عدا الفنانة سهير البابلي، التي قدمت دور البطولة في المسرحية.
وكان الفنان هادي الجيار، توفى في الساعات الأولى من اليوم الأحد 10 يناير ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكشف مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة ومكان دفن، حيث سيتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
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