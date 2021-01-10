فيلم بين الجنة والأرض يشارك في مهرجان دكا السينمائي الدولي

يشارك فيلم بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار في الدورة الـ 19 من مهرجان دكا السينمائي الدولي في بنغلاديش والتي تستمر من 16 وحتى 24 يناير الجاري.

ويشارك وينافس في مهرجان دكا السينمائي أكثر من 200 فيلم من كل أنحاء العالم، وتأسس في عام 1992، ويقام بشكل سنوي ويعتبر من أهم الفعاليات الثقافية في بنغلاديش.

بين الجنة والأرض مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات.



فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، ويعرض حاليًا تجاريًا للأسبوع الخامس في سينما زاوية، وكان قد فاز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، في المسابقة الدولية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي شهد العرض العالمي الأول للفيلم، كما عُرض في سوق الفيلم الأوروبي المقام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي؛ وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.