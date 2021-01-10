اتحجز في المستشفى.. على حميدة يتعرض لأزمة صحية شديدة.. تفاصيل

وقالت الصفحة الرسمية : "الى كل من هوا محب وصادق في حبه .. للفنان على حميده هوا الآن " يعيش في فتره تعب ومعناه في مسقط رأسه بمطروح .. والتعب ملوش أي علاقه بالكرونا .. ولكنه خلل في وظائف الكلى مع مضعفات في الحركه .. ونسأل الله صادقين الدعاء".
وكان تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان علي حميدة الذي اشتهر في منتصف الثمانينيات بأغنية (لولاكي) والتي قام بتلحينها الفنان حميد الشاعري، حيث جاءت طلته، مختلفة عما اشتهر به في تلك الفترة، فقد تغيب لفترة من الزمان حتى عاد للظهور عام 2014.
وتوجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائى له بعنوان "لولاكي" عام 1994 نسبة للنجاح الذى حققته هذه الأغنية الأمر الذى دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم، وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم 1991.
واختفى الفنان علي حميدة، تدريجيا عن الأنظار ثم عاد فى سنة 2000. وغنى تتر البداية والنهاية لمسلسل "نسمة ونصيب" مسلسل سيت كوم عام 2009 كما ظهر كضيف شرف فى المسلسل.
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