القصة الكاملة لأزمة باسم سمرة ورحاب الجمل.. من تبادل الاتهامات حتى الصلح

شهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين كل من الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة على خلفية ما حدث بينهما امس فى أحد الفنادق الكبرى اثناء التحضير لفيلم جديد بعنوان "ديك العياط" حيث دخل كل منهما فى مشاجرة عنيفة.





وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن باسم سمرة ورحاب الجمل اعتذرا على ما بدر منهم على السوشيال ميديا من اتهامات، مشيرا إلى أن قرار إيقافهم ساريا لأخذ رأي مجلس الإدارة غدا. وأضاف أنه عاد من جنازة هادي الجيار إلى منزله، ففوجئ بزيارة باسم سمرة ورحاب الجمل. وتابع: "الاثنين جاءا معا، وقالوا لي احنا جئنا نصالحك ونعتذرلك، ودي لحظة غلط ولحظة شيطان، واحنا غلطنا، ونرجو من النقابة تقبل اعتذارنا واحنا حبايب". وواصل: "قلت لباسم ورحاب أنا رافض بشكل قاطع اللى حصل، وإننا نعمل في بعض كدة، وكمان على السوشيال ميدا.. ممكن نختلف لكن في بيت اسمه النقابة نلجأ له، والإثنين أبدوا شديد الاسف".

ونرصد التفاصيل الكاملة للواقعة التى حدثت وتبعاتها.

رحاب الجمل:

البداية كانت عند الفنانة رحاب الجمل التى فجرت الازمة وكتبت منشورا تفضح فيه الفنان باسم سمرة دون ان تذكر اسمه الا انها اشارت الى بعض التفاصيل السابقة والازمات التى مر بها باسم سمرة مع بعض الفنانين منهم محمد رمضان وعمر كمال.

وقالت رحاب الجمل فى منشورها : "«الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».

وتابعت رحاب الجمل : «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».

رد باسم سمرة :

وبالتواصل مع الفنان باسم سمرة ليرد على الهجوم الذي تشنه عليه رحاب الجمل، علق قائلًا :" «مين رحاب الجمل!؟»، وبتوضيح ما كتبته الفنانة، أجاب «سمرة» مستغربًا: «كاتبة عني أنا؟». وأضاف باسم سمرة، في تصريح خاص لـ دوت الخليج: «ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل»، نافيًا ما اتهمته به قائلًا: «ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت»، مستغربًا ما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به، وتابع: «أكيد حاجة تانية مش أنا .. وما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل .. من الهرم دي ولا منين؟».

تدخل النقابة :

وقبل أن تتصاعد الأزمة تدخل الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين وقاللـ "دوت الخليج" : فى انتظار تقديم الفنانة رحاب الجمل شكوى رسمية للنقابة لإجراء التحقيق فى الواقعة التى نشبت بينها وبين الفنان باسم سمرة.

وأضاف زكى ان الازمات التى تنشب بين الزملاء ليس مكانها السوشيال ميديا ولكن هناك مقر النقابة ولجنة التحقيق وعلي اى عضو بها ان يلجا الينا فى حل ازمته تجاه اى شخص او زميل آخر وهو ما دفعنا لطلب حذف رحاب الجمل للمنشور الخاص بها.

حذف المنشور