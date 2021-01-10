ربنا يصبرك.. شيماء سيف تنعى والدة حسن الرداد

حرصت الفنانة شيماء سيف، على نعى والدة الفنان حسن الرداد، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت شيماء سيف علي الصورة قائلة: "البقاء والدوام لله فى طنط فادية الجميلة والدة الغالى حسن الرداد ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر قلبك يا حسن على فراقها ويا رب يجعلها آخر الأحزان".

وأعلن حسن الرداد امس السبت وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.