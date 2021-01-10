على غير العادة.. سميرة سعيد تحتفل بـ عيد ميلادها 62.. شاهد

احتفلت الفنانة سميرة سعيد بـ عيد ميلادها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت سميرة سعيد على الصورة قائلة " مع اني عادة لا احتفل بعيد ميلادي..

لكن كم هو رائع ان اشعر في كل مرة بسعادة وانا ارى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة..

واضافت : من كل قلبي اشكركم.. وكما تمنيتم ان اكون بخير وبصحة..

اتمنى لكم جميعًا الصحة وراحة البال.. وخصوصا ونحن نمر بهذه الجائحة.. وادعو من كل قلبي ان تمر بسلام ونستعيد حياتنا..

لكم محبتي ".