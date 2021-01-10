بـ إطلالة جديدة.. إلهام شاهين تبهر جمهورها في أحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت إلهام شاهين، على الصورة، قائلة "قَد تأتيــك السعـــادة دون أن تعرفَ السبــب ولكِن تَيقــن أنها قَد تكٌــون دَعوةً مِن مٌحــب .. شكرًا علي وجودكم في حياتي".
واستقبلت النجمة إلهام شاهين، العام الجديد 2021، بمشاركة الإعلاميين إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض ببرنامج "القاهرة والناس"، بطريقة طريفة من خلال تكسير "القلل" على عام 2020، وذلك كتعبير بطريقة ساخرة على عام 2020 بما شهده من أزمات على رأسها تفشي فيروس كورونا وتسببه في إغلاق عالمي وأزمات اقتصادية عالمية.
ووجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة إلى المصريين من خلال برنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، متمنية أن يكون عام 2021 أفضل من 2020، وبعد تحطيم القلل معلقة "السنة غارت".
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