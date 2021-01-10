وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ "دوت الخليج" : أن دور العرض يعرض بها 9 افلام حققت امس إيردالت بلغت 194 ألفا و556 جنيها ويعد ذلك امر إيجابى الى حد ما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.
وجاء فى المركز الاول فيلم ريما بينما جاء فى المركز الثانى فليم الخطة العايمة والمركز الثالث فيلم الصندوق الاسود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موزع سينمائي: 9 أفلام تحقق 194 ألف جنيه إيرادات أمس.. وريما الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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