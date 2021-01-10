شاهد أول رد فعل لـ باسم سمرة بعد جلسة الصلح مع رحاب الجمل

نجح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في الصلح بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل داخل منزله، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد اتهام الأخيرة لـ سمرة بتعاطي مخدر الحشيش وتعديه بالقول والفعل أثناء بروفة تحضيرية لفيلم "ديك العياط".

ونشر باسم سمرة صور عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من جلسة الصلح مع الفنان اشرف زكي والفنانة رحاب الجمل" نالت إعجاب متابعيه وانهالت علية التعليقات.

وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر أن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

ورد باسم سمرة، على الهجوم الذي شنته عليه رحاب الجمل، معلقًا "مين رحاب الجمل!؟".

وأضاف باسم سمرة، لـ دوت الخليج: "ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل"، نافيًا ما اتهمته به قائلًا "ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت"، متعجبًا مما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به.