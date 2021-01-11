محمد مهران لـ"دوت الخليج الفني": استغرقت 39 يوما في كتابة "لؤلؤ".. وهذا رأي في أداء مي عمر للشخصية "حوار"

*كتابة مسلسل "لؤلؤ" استغرقت مني 39 يوما.

*شخصية أحمد زاهر فى "لؤلؤ" من أصعب الشخصيات.

*لم أقلق من ردود أفعال الجمهور على "لؤلؤ".

*خاني التعبير عند كتابة بوست الشكر للمخرج محمد سامي.

لديه شغف فى الكتابة منذ أن كان طالبا، دخل عالم التمثيل وقدم العديد من الأدوار المميزة التى جعلته قريباً للجمهور لما له من إطلالة وكاريزما خاصة ومن أبرز أعماله الفنية" أبو العروسة، زودياك، بنات ثانوي"، وغيرها، خاض أول تجربة له كتابية تظهر إلى النور من خلال كتابة حوار وسيناريو مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مي عمر.

أجري "دوت الخليج الفني" حوارا خاصا مع الفنان والكاتب محمد مهران ليكشف لنا كواليس كتابة مسلسل "لؤلؤ"، أصعب الشخصيات التى واجهته أثناء الكتابة، تعليقه على التعليقات السلبية على السوشيال ميديا، رأيه فى أداء مي عمر، وغيرها من الأمور المتعلقة به.

وإليكم نص الحوار:

فى البداية.. حدثنا عن تجربتك فى كتابة السيناريو والحوار ؟



تجربتي في الكتابة بدأت وأنا طالب بالمعهد العالي للسينما، و فى أواخر تخرجي فى عام 2010، بدأت اكتب مسرحيات أنا أخرجها وبعد ذلك تعرفت على أصدقاء من المعهد، وبدأت اعرض عليهم أفكار كمشاريع صغيرة واكتب لها الحوار والسيناريو، ثم اتجهت إلى كتابة أعمال سينمائية ودرامية ولكن لم استطيع تسويقها، ثم إلى مجال الصحافة في الصفحة الفنية ولكن لم أكمل فيها، وكتبت مشاريع افلام فنية قصيرة، وكانت من أوائل افلام القصيرة التى كتبتها للمخرج محمد عبد السلام، وهو مخرج مسلسل لؤلؤ.

ماذا عن تجربتك فى مسلسل "لؤلؤ" كأول عمل لك يظهر إلى النور؟