نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف تفاصيل الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم -
علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأزمة الأخيرة بين الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل والصلح بينهما.
قال زكي في مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ""ON، إن: السوشيال ميديا زي ما ليها مميزات ليها عيوب كثيرة جدًا جدًا، وبقى أي حد بيقول أي حاجة في أي وقت حتى لو كانت غير مسؤولة بالإضافة لسرعة الانتشار وهذا إنعكس على الأزمة وهذا سبب إصداري لقرار من النقابة بشكل قاطع لمنع كتابة الأعضاء لخلافتهم على السوشيال ميديا مع زملائهم والنيل منهم.
تابع: الموضوع تخطى أزمة باسم ورحاب ونحن منوطين بالدفاع عن المهنة وأخلاقيتها ونفخر بالانتماء لها،
ومسؤولين كنقابة عن حماية تراث تركه لنا أجيال وأجيال فنيًا بالاضافة إلى الدفاع عن قيمة مصر الفنية وقواها الناعمة، وعشان الأسباب دي وجهت إنذار واضح لأعضاء النقابة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لكتابة المشاكل وتوعدت من يقدم على ذلك برد فعل عنيف قد يصل إلى حد الشطب".
أضاف: "أنا مصالحتهمش على بعض أنا فوجئت بيهم جايين البيت عندي بيعتذروا لي وللنقابة وصالحوا بعضهم وأنا قعدت معاهم وعاتبتهم عتاب شديد وفهمتهم أدوارهم وكلاهما معترف بالخطأ".