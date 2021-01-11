أشرف زكي عن رحيل هادي الجيار: "فقدنا الأخ الكبير"

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على وفاة الفنان هادي الجيار، قائلًا "فقدنا الأخ الكبير".

وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الفنان هادي الجيار يستحق الكثير والكثير لأنه نموذج لفنان أثرى الشاشة الفضية والذهبية والمسرح في كل المجالات.

وأضاف أن الفنان هادي الجيار بجانب رحلته كإنسان وكنقابي خدم زملائه والمهنة وكان صديق ومحب للجميع وكان يملك قلب دافئ يسأل عنا جميعا.

وأشار إلى أنه كان يعاني مؤخرًا من بعض المشاكل في القلب وأجرى بالفعل عملية قلب مفتوح وكان عنده بعض المشاكل الصحية التي جعلت الفيروس يتمكن منه بصورة كبيرة.