سميرة عبد العزيز وفردوس عبد الحميد تفتحان النار على باسم سمرة ورحاب الجمل

نالت قضية خلاف كل من الفنان باسم سمره والفنانة رحاب الجمل اهتمام كبير على مدار الساعات الماضية بعدما خرج الثنائي بتصريحات وصفها أغلب المتابعين بـ غير المنضبطة.
فقد أكدت الفناننين الكبيرتين فردوس عبد الحميد وسميرة عبد العزيز في تصريحات خاصة أن ما حدث من الثنائي لا يليق، ولا يمكن قبوله من أشخاص المنتظر أنهم يعملون في حقل الإبداع.
وقالت الفنانة فردوس عبد الحميد أن التراشق الذي حدث بين الثنائي في وسائل الإعلام وعبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وأضافت: اهتمام وسائل الإعلام بالأمور التافهة يستفز المواطن، وما حدث يعكس صورة بعض الأشخاص داخل الوسط، ولا يقدم الوجه الحقيقي لمصر ومبدعيها.
أما الفنانة وعضو مجلس الشيوخ سميرة عبد العزيز، فقد أعربت عن عزمها التحدث مع نقابة المهن التمثيلية حول ما حدث، ودخول بعض الأشخاص غير المؤهلين للعمل بالتمثيل.
وتابعت: الإنتاج أصبح في أيدي تجار وهو ما أدى إلى دخول الغرباء للوسط الفني بشكل عام، سواء في الموسيقى والتمثيل، وقد تأذيت من تداول هذه المهاترات على مرآى ومسمع من الجميع.
وشهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين كل من الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة على خلفية ما حدث بينهما امس فى أحد الفنادق الكبرى اثناء التحضير لفيلم جديد بعنوان "ديك العياط" حيث دخل كل منهما فى مشاجرة عنيفة.
وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن باسم سمرة ورحاب الجمل اعتذرا على ما بدر منهم على السوشيال ميديا من اتهامات، مشيرا إلى أن قرار إيقافهم ساريا لأخذ رأي مجلس الإدارة غدا.
وأضاف أنه عاد من جنازة هادي الجيار إلى منزله، ففوجئ بزيارة باسم سمرة ورحاب الجمل.
وتابع: "الاثنين جاءا معا، وقالوا لي احنا جئنا نصالحك ونعتذرلك، ودي لحظة غلط ولحظة شيطان، واحنا غلطنا، ونرجو من النقابة تقبل اعتذارنا واحنا حبايب".
وواصل: "قلت لباسم ورحاب أنا رافض بشكل قاطع اللى حصل، وإننا نعمل في بعض كدة، وكمان على السوشيال ميدا.. ممكن نختلف لكن في بيت اسمه النقابة نلجأ له، والإثنين أبدوا شديد الاسف".
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