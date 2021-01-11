بعد شكوى صاحب لولاكي.. الموسيقيين تتدخل لعلاج على حميدة

قال الفنان علي حميدة إن أحدا من نقابة الموسيقيين لم يتصل به، أو يتواصل معه، بعد تداول أخبار حالته الصحية، موجها الشكر للمطرب مصطفى كامل والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تواصلهما معه للاطمئنان عليه.

وطالبت أسرة علي حميدة بعلاجه على نفقة النقابة، مؤكدين أنه لا يمتلك إلا شقة في منطقة الهرم، وأنه دفع ملايين للضرائب، في إشارة لعدم قدرته التكفل بنفقات العلاج.

من جانبه رد الفنان هاني شاكر على شكوى علي حميدة حول عدم التواصل معه، بأن نجم أغنية "لولاكي" متوقف عن دفع الاشتراك السنوي للنقابة منذ عامين، وأنه سيتابع دخوله إحدى المستشفيات بالأسكندرية صباح الغد.