باسم سمرة ورحاب الجمل ينهيان أزمة مشاجرتهما في جلسة صلح مع أشرف زكي.. بالصور

باسم سمرة ورحاب الجمل أعلنا إنهاء أزمتهما بعد يوم مشتعل من التصريحات النارية بينهما، والاتهامات الصادمة، ونشرا صوراً من جلسة الصلح برعاية الفنان أشرف زكي.

تصالح باسم سمرة ورحاب الجمل بعد أزمة مشاجرتهما

ونشر الفنان باسم سمرة صوراً على انستقرام مع الفنانة رحاب الجمل في جلسة الصلح والتي تمت برعاية الفنان أشرف زكي، وأعلن الثنائي تصالحهما وإنهاء الخلافات بينهما، وظهرا في الصور وهما يتبادلان الحديث والمزاح، وذلك بعد أن تصدرا مواقع التواصل منذ أمس بسبب الاتهامات الصادمة التي تبادلاها والكشف عن تفاصيل مشاجرتهما.

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وتصالح الثنائي المثير للجدل، بعد تبادلهما الاتهامات أمس، وبدأتها رحاب الجمل الأزمة باتهام باسم سمرة بالاعتداء بالسب والضرب على زملائه الفنانين وعلى عدد من العاملين، وهاجمت عدة تصرفات أخيرة له مع زملائه، واتهمته بعدم الاتزان وهددت باللجوء إلى الشرطة ضده، ورد باسم سمرة عليها بانها اختلقت واقعة غير حقيقية، وأضاف أن السبب الحقيقي لخلافهما جاء بسبب مشاركتهما في فيلم جديد، وتعذر مشاركتها بسبب سفرها أثناء تصوير الفيلم واعتقدت إنه كان السبب في إبعادها عن العمل.

تفاصيل أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل

وتدخل الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، في الأزمة وقال في تصريحات له إن باسم سمرة ورحاب الجمل لم يلتزما بقرار النقابة بالتوقف عن التصريحات الهجومية بينهما لحين إجراء تحقيق، واعتبر ذلك إهانة للوسط الفني والنجوم، وهو ما جعل النقابة تصدر قراراً بمنهم من مزاولة مهنة التمثيل في مصر وخارجها، ومنعهم من الظهور الإعلامي أيضاً.

وقال أشرف زكي إن النقابة ستجري تحقيق في الواقعة، وستستمع إلى الشهود وتفرغ كاميرات الفندق الذي حدث به الواقعة، وستعاقب المخطئ، وانتقد تصرفهما بتحويل الأزمة إلى الإعلام والتراشق بينهما، وهو ما يسيء إلى الفنانين، وذلك بعد أن تبادل الثنائي الاتهامات خلال مداخلتهما في برنامج "الحكاية"، قبل أن ينجح أشرف زكي في احتواء الأزمة ومصالحتهما اليوم، ونشر صورهما على مواقع التواصل.