رامي صبري يطرح نسخة بصوته لأغنية "شكرا" بعد أزمة اتهامه لعمرو دياب بخطفها

رامي صبري صعد خلافه مع عمرو دياب والملحن عزيز الشافعي بتسريب نسخة بصوته لأغنية "شكراً" والتي طرحها عمرو دياب في ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، وذلك بعد الأزمة بينهم على الأغنية في الفترة الأخيرة.

للمرة الثانية رامي صبري يطرح نسخة بصوته لأغاني الهضبة

وتداول رواد مواقع التواصل اليوم نسخة مسربة من أغنية "شكراً" للفنان عمرو دياب من ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، ولكن بصوت رامي صبري وبتوزيع مختلف، وأثارت الجدل بسبب إصرار رامي صبري على تأكيد ملكيته للأغنية، واتهمه البعض بتصعيد قصة خلافه مع عمرو دياب والملحن عزيز الشافعي، بالإضافة إلى اتهام البعض له بتعمد إحراج عمرو دياب والزج به في الأزمة.

أزمة أغنية "شكراً" تتجدد

ورد شاعر الأغنية تامر حسين على غناء رامي صبري للأغنية وطرحها على مواقع التواصل، ونشر تدوينة قال بها:" الأغنية طالما نزلت رسمي يا شباب عادى جداً أى حد من الفانز صوته حلو وبيعرف يغنى، أو من زمايلنا المطربين والفنانين يغنيها ويعمل cover ل أى أغنية بيحبها ده شىء يسعدنا مفيش أى مُشكلة تماماً بالعكس نجاح ل الأغنية وربنا يزيد ويبارك ، ومستنى فيديوهات الأصوات الحلوة.. شكراً".

وكان رامي صبري منذ أيام قد دافع عن عمرو دياب رغم خلافه على الأغنية، وقال إن خلافه الرئيسي مع عزيز الشافعي، ملحن الأغنية، ونشر تدوينة قال بها:" عمرو دياب فنان كبير، تاريخ عظيم، جمهور أعظم، لا يقارن بأحد وأنا أحبه وأحترمه كتير، بوست الأغنية اللي نزلته أمس ليس له علاقة تماما بعمرو دياب"، وذلك بعد الهجوم الذي تلقاه من جمهور عمرو دياب بسبب اتهامه له بخطف أغنية "شكراً" منه وطرحها في ألبومه الأخير.

تفاصيل أزمة عزيز الشافعي ورامي صبري

وبدأت الأزمة بعد نشر رامي صبري تدوينة اتهم بها الشاعر والملحن عزيز الشافعي بخطف أغنية "شكراً" منه وتنفيذها مع عمرو دياب، وذلك بعد أن خطف منه أيضاً أغنية "زي ما انتي"، والتي طرحها رامي بصوته أيضاً بعد طرح عمرو دياب لها، ودافع عزيز الشافعي وتامر حسين عن عمرو دياب وأكدا أن الأغنية دوت الخليج خاصة بعمرو دياب من البداية، وكشفا كواليس الأغنية، وانتقدا تصرف رامي صبري، وكشفا في لقاء إعلامي أخير أن رامي صبري أقر بخطئه وأرسل لهم اعتذار عبر الأصدقاء المشتركين، ولكنهم كانا يتمنيان أن يعتذر على السوشيال ميديا مثلما بدأ الأزمة.