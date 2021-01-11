عادل إمام ينعى رفيق مشواره هادي الجيار والنجوم يتذكرون مواقفهم معه

عادل إمام نعى الفنان الراحل هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ71 بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، كما نشر العديد من النجوم بعض الذكريات التي جمعتهم مع النجم الراحل.

عادل إمام ينعى الراحل هادي الجيار

عادل إمام نشر عبر الصفحة الرسمية له على "فيس بوك" رسالة نعى فيها رفيق مشواره الفنان هادي الجيار حيث تقدم الفنان الكبير بالتعازي لأسرة النجم الراحل الذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ونشر عادل إمام صورة تجمعه بالفنان هادي الجيار في كواليس أحد الأعمال الدرامية التي جمعتهما في السنوات الأخيرة وعلق عليها قائلا: "البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار .. ‎خالص العزاء للاسرة الكريمة"، وكانت بداية شهرة الفنان هادي الجيار في مسرحية "مدرسة المشاغبين" مع الفنان عادل إمام ليحقق الثنائي نجاحا كبيرا، ويتشارك كل منها في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والتي كانت آخرها في مسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام والذي عرض في رمضان الماضي.

النجوم يسجلون ذكرياتهم مع الفنان الراحل هادي الجيار

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محمود حجازي الفنان المصري نعى عبر حسابه على "انستجرام"الفنان هادي الجيار وتذكر الأعمال التي شارك في بطولتها معه والتي من بينها مسلسل "كفر دلهاب" و"الأب الروحي 2"، وأكد محمود حجازي على عدم نسيانه للنصائح التي قدمها له الفنان الراحل فكتب: "الأستاذ هادي الجيار رحمة الله عليه هتوحشني يا أستاذ وإن شاء الله نتقابل تاني وكان ليا الشرف إني اشتغل مع فنان وإنسان زي حضرتك، مش هنسي أول مره اقف امثل معاك في (كفر دلهاب) وبعد كده (الأب الروحي2) وعمري ما هنسي الكلام اللي قولتهولي بحبك جدا ادعولوا كتير البقاء لله".

أحمد زاهر نعى كذلك الفنان الراحل عبر حسابه على "انستجرام" وأكد على العلاقة القوية التي كانت تجمعهما فكتب: "البقاء لله و الدوام لله توفي إلى رحمه الله الفنان هادي الجيار حبيبي وأستاذي و ابويا و صديقي و من انضف الناس اللي عرفتهم في حياتي ربنا يرحمك و يحسن إليك يا حبيبي ارجو قراءه الفاتحة و الدعاء للمغفور له باذن الله"، بينما نعت كذلك الفنانة رانيا محمود ياسين الفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "إنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا استاذ هادي تركت حبا كبيرا في قلوبنا شرفت بالعمل معك في (العصيان) كأبنتك وكنت رقيقا حنونا واستاذا في كل تعاملاتك الفنية والإنسانية خالص عزائى للأسرة الكريمة وابقي سلملي علي ابويا يا أستاذ ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويسكنكم فسيح جناته في الفردوس الأعلى بأذن الله".

جنازة الفنان الراحل هادي الجيار

جنازة الفنان هادي الجيار شيعت اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة السادس من اكتوبر، بحضور عدد من أفراد أسرته ومجموعة كبيرة من نجوم الفن في مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والفنان هشام ماجد ومنير مكرم وفتوح أحمد، وتوفى الفنان الراحل هادي الجيار قبل ساعات عن عمر يناهز الـ71 عاما بعد أيام قليلة من إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية سريعًا، إلى أن وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد داخل مستشفى الهرم بمصر.