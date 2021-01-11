"رجولة الست أحيانا مطلوبة".. رضوى الشربيني توجه رسالة للفتيات

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الإعلامية رضوى الشربيني منشورًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وجهت نت خلاله رسالة للفتيات.

وكتبت رضوى: "رجولة الست أحياناً مطلوبة...إنما أنوثة الرجالة ملهاش مبرر" فيما حاز المنشور على الكثير من الإعجابات.

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.

وسبق ان وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، أثارت بها جدلا كبيرا، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، من خلال برنامجها "هي وبس".



فيما وجه تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" نصيحة للمواطنين، قائلًا "اوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول".



وتابع مقدم برنامج "آخر النهار"، "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، ويكلف كثيرا ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".