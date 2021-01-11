هاني شاكر: النقابة ستتكفل بعلاج علي حميدة.. وعاتبته لأنه لم يتصل بي مباشرة

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على أزمة مرض الفنان علي حميدة، قائلًا: " تواصلت من جانبي معه وقاموا بتجهيز كل شئ له، وسيدخل المستشفى ويجري العملية الجراحية ولن نتأخر ونقابة الموسيقين لن تهمل دورها أبدًا" .

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة MBC مصر ": "عاتبت حميدة لأنه لن يتصل بالنقابة مباشرة وقال لي لم اتواصل لأني لم أدفع الاشتراك لمدة عامين"، مضيفًا: "أنا قولت له هدفعهم لك من مالي الخاص " .

وقال عمرو أديب في نهاية لقائه أن الدكتور أشرف زكي تواصل مع علي حميدة ومع نقيب الموسيقيين لحل المشكلة .

نشرت الصفحة الرسمية للفنان على حميدة تعليقا عبر فيسبوك تكشف فيه عن حالته الصحية وتعرضه الى وعكة صحية شديدة اسفرت عن دخوله المستشفى.

وقالت الصفحة الرسمية : "الى كل من هوا محب وصادق في حبه .. للفنان على حميده هوا الآن " يعيش في فتره تعب ومعناه في مسقط رأسه بمطروح .. والتعب ملوش أي علاقه بالكرونا .. ولكنه خلل في وظائف الكلى مع مضعفات في الحركه .. ونسأل الله صادقين الدعاء".