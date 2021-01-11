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أحمد السعدون ضيف إدوارد في القاهرة اليوم.. الأربعاء

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يحل الفنان أحمد السعدون، الاربعاء المقبل ضيفا علي الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت"، في تمام الساعة العاشرة والنصف،  للحديث عن أعماله في الفترة الاخيره .

 ومن المنتظر أن يتحدث أحمد السعدون عن مشاركته في مسلسل"  دماء من ماء  " مع الفنان ميلاد يوسف والذي وصفه بأنه سيكون مفاجأة للجمهور . 

يذكر أن أبرز اعمال السعدون كان مسلسل "لقيت روحي وجار القمر وللحب جنون " الذين ساهموا في انطلاقته إلى الجمهور.

 برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد وبثينة توكل ، وإخراج عبد الرحمن زهران.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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