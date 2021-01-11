تطورات الحالة الصحية لـ نجوم الفن| يسرا في طريقها لـ الشفاء وتدهور حالة علي حميدة

يعاني بعض نجوم الفن من وعكات صحية عديدة، بعضها ليس لها علاقة بفيروس كورونا المستجد، وبعضها بأمراض أخرى، وحدثت تطورات واضحة في حالتهم الصحية خلال الساعات الماضية.

يسرا

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل وأخر تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة دوت الخليج، مساء اليوم الأحد، إن الفنانة يسرا في تحسن كبير، وندعوا لها بالشفاء العاجل.

على حميدة

نشرت الصفحة الرسمية للفنان على حميدة تعليقا عبر فيسبوك تكشف فيه عن حالته الصحية وتعرضه الى وعكة صحية شديدة اسفرت عن دخوله المستشفى.

وقالت الصفحة الرسمية: "الى كل من هو محب وصادق في حبه للفنان على حميده هو الآن يعيش في فترة تعب ومعاناة في مسقط رأسه بمطروح.. التعب ملوش أي علاقه بكرونا.. ولكنه خلل في وظائف الكلى مع مضاعفات في الحركة.. ونسأل الله صادقين الدعاء".

فيفي عبده

تواصل موقع "دوت الخليج" مع الفنانة فيفي عبده، للاطمئنان على صحتها، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول فقدانها القدرة على السير والحركة بسبب خطأ طبي، للتأكد من صحة أو خطأ ما تردد.

وبسؤال فيفي عبده، عن حقيقة فقدانها القدرة على الحركة، أجابت في تردد: "يعني إيه فقدان القدرة على الحركة؟" وبالتوضيح والإعادة عليها، تحفظت ورفضت الرد ولم تجب بالنفي أو التأكيد حول ما تردد.